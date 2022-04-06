Süleyman Soylu: Hırsızlık azaldı

Türk Polis Teşkilatı'nın, şefkatin ve merhametin adı olduğunu kaydeden Bakan Soylu, Türk polisinin sadece Türkiye'den değil dünyadan da takdir topladığını belirterek, "Mesela, 'polis' denilince ilk akla gelen asayiştir, hırsızlıktır. 2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye'de yüzde 42 azalmıştır. Yankesicilik ve kapkaç, aynı periyotta tüm Türkiye'de yüzde 70 azalışla 27 bin 881'den 8 bin 470'e düşmüştür" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yılını kutlayarak, şunları söyledi;

*Bu ülkenin kurumları, bu kurumların köklü mazileri, bir büyük devlet olduğumuzun en sağlam delilleridir. 177 yıllık bir polis teşkilatına sahip olmak kolay bir iş değildir. Bu önemli bir değerdir ve kolay elde edilebilen bir şey değildir.

*177 yıl demek; 177 yılın tecrübesi, birikimi, kurum kültürü, kurumsal hafızası, bilgeliği ve refleksleri demektir.

*Biz bugün bu zorlu coğrafyada ayakta kalabiliyorsak 21’inci yüz yılın ürettiği bütün yeni güvenlik tehditlerine karşı vatandaşımızın huzuru ve güvenini tesis edebiliyorsak adi hırsızlık olaylarında da yüksek teknolojili siber hırsızlık olaylarında da suçluyu takip edip adalete teslim edebiliyorsak işte bu 177 yılın bilgeliği ve kapasitesi sayesindedir.

*Eskiden polis teşkilatı demek, karakol demekti. Artık böyle değil. Dünyada en gelişmiş kriminal laboratuvarlarına sahip ülkelerden biriyiz.

“EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 42 AZALDI”

Türk Polis Teşkilatı’nın, şefkatin ve merhametin adı olduğunu kaydeden Bakan Soylu, Türk polisinin sadece Türkiye’den değil dünyadan da takdir topladığını belirterek şunları söyledi;

*Mesela, ‘polis’ denilince ilk akla gelen asayiştir, hırsızlıktır. 2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye’de yüzde 42 azalmıştır. Yankesicilik ve kapkaç, aynı periyotta tüm Türkiye’de yüzde 70 azalışla 27 bin 881’den 8 bin 470’e düşmüştür.

*Trafik hizmetlerinde tarihi bir dönüşüm yaşıyoruz. Trafik kazalarında can kaybı sayısını 100 bin nüfus başına 13’ten şu an için 6 seviyesine çekmeyi başardık. Dünyanın en önemli uyuşturucu rotalarının tam üzerinde bulunuyoruz.

*Buna rağmen yüksek bir kapasiteyle tarihin en yüksek uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. 2019 yılında dünyada yakalanan eroinin yüzde 21’ini, Avrupa’da yakalanan eroinin yüzde 62’sini Türkiye yakaladı.

*15 Temmuz sonrasında uyuşturucu suçlarından tutuklu sayımız 36 bin kişiydi, bugün bu suçlardan tutuklu sayısı 104 bini aşmıştır.

“HEDEFİMİZ KADIN CİNAYETLERİNİ SIFIR SAYISINA TAŞIMAK”

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi’nde takip ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi;

*Bugüne kadar 1432 vaka takibi yaptık, halen de 535 vaka aktif olarak elektronik kelepçeyle izlenmektedir. KADES adlı bir yazılım yazdık, tek dokunuşla 5 dakika içinde en yakın ekip, tehdit altındaki kadınımızın yanına gidiyor.

*3,5 milyon kadınımız bu yazılımı indirdi, bu yılın sonu itibarıyla bu sayıyı 5 milyona çıkaracağız. 198 bin asıllı ihbar aldık, asılsız veya asıllı tüm ihbarlara da gittik. Kadın cinayetlerinde yılbaşından bugüne kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalış var.

*Hedefimiz aile içi şiddet ve kadın cinayetlerini sıfır sayısına taşımaktır. Kaçakçılık suçlarında özellikle büyük bir vergi kaybı yaşadığımız, terör örgütünün de önemli bir gelir kaynağı olan kaçak sigarada sahayı ciddi şekilde baskıladık. 2016 yılında 131 milyon paket kaçak sigara ele geçirmiştik, 2021 yılında 6,4 milyon paket ele geçirildi.

“BAZI SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ TAMAMEN SİLİNDİ”

Ayrıca birden fazla küresel terör örgütüyle mücadele ettiklerini hatırlatan Bakan Soylu, “2021-2022 yıllarında 66 DEAŞ’lı terörist, bizim arkadaşlarımızın yüz tanıma sistemleri üzerinde yaptığı analiz çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. İstihbarat Başkanlığı’mız, Terörle Mücadele Başkanlığı’mız tarihinin en güçlü dönemlerindedir. Bugün sol terör örgütlerinin şehir yapılanmaları, PKK, DEAŞ, ve FETÖ’nün şehir yapılanmaları önemli ölçüde darbe almıştır. Bazı sol terör örgütleri ise kırsaldan tamamen silinmiştir” diye konuştu. (DHA)

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