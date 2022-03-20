Süleyman Soylu’dan orantısız güç açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Furkan Vakfı'nın Adana'da düzenlediği yürüyüşe polis tarafından sert müdahale bulunuldu. Eylemlere katılan Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Furkan Vakfı'nın eylemlerinde polisin orantısız güç uyguladığını kabul etti. Soylu, "Tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi" dedi.

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Furkan Hareketi mensupları, tutuklu yargılaması devam eden 8 üyesi için Adana’da Cevat Yurdakul Caddesinde yürüyüş düzenlemek istedi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'ndan yapılan açıklamada Adana Valiliği'ne bildirimde bulunulduğu öne sürüldü.

Vakfın açıklamasında, “Adana Valiliği'nin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yayınladığı Basın Bülteni'nde belirlenen yürüyüş yol güzergâhı, toplantı alanları ve dağılma yol güzergâhları üzerinden, burada açıklanan ve izin verilen güzergâhlara göre yürüyüş rotası belirlenmiş olmasına rağmen Adana Emniyeti daha toplanma ve yürüyüş başlamadan kadın-erkek, bebek-çocuk, yaşlı-genç demeden sert müdahalelerle hukuksuza ve acımasızca Furkan Hareketi mensuplarına vahşice saldırarak yaraladı” ifadeleri kullanıldı.

POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU

Polisin zaman zaman biber gazıyla, plastik mermiyle ve coplarla müdahale ettiği öğrenildi.

KUYTUL GÖZALTINA ALINDI

Eylemlere katılan Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un polis müdahalesi sırasında bir depoya sığındığı ve burada gözaltına alındığı öğrenildi.

SOYLU: ORANTISIZ GÜÇ UYGULAMAK BİZİM YÖNTEMİMİZ OLMAMALI İDİ

Yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamada bulundu. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan ‘Kuytulcu’lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir.

“GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır.”

DAVUTOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ”Adana’da Furkan Vakfı Gönüllülerine kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin polisin uyguladığı orantısız şiddet kabul edilemez. Sokak ortasında adeta işkence talimatını polislere hangi akıl verdi? Süleyman Soylu, bu çağdışı görüntüleri yaşatanlar derhal cezalandırılmalıdır” dedi.

KARAMOLLAOĞLU: YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gerekçesi ne olursa olsun, şiddet içermeyen eylemlere karşı bu şekilde müdahale etmek kabul edilemez. Alparslan Kuytul ve arkadaşlarının bir an evvel serbest bırakılması için yetkilileri göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.