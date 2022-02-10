Süleymaniye mührüne dava

İlim Yayma Vakfı, Süleymaniye Camii’nin siluetini gölgeleyen yurt inşaatının İBB tarafından mühürlenmesine karşı dava açacağını açıkladı

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Tepkilere neden olan Tarihi Yarımada'daki Mimar Sinan'a ait Süleymaniye Camii'nin siluetine hançer gibi saplanan İlim Yayma Vakfı'nın yurt inşaatının durdurulması için İBB; Koruma Kurulu, Fatih Belediyesi ve vakfa yazı yazarak resmi süreci başlatmıştı.

İBB'nin mühürleme işlemi için Fatih Belediyesi’ne verdiği 3 günlük süre 8 Şubat'ta doldu. Fatih Belediyesi resmi işlem yapmayınca İBB ekipleri, inşaatı mühürledi.

CAMİDE KÜRSÜLÜ BASIN AÇIKLAMASI

İlim Yayma Vakfı da Süleymaniye Camii'nin avlusunda konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Avluya açıklama için kürsü de getirildi.

Vakfın başkan vekili Nurettin Alan, yurt inşaatının kaçak değil yasal olduğunu ancak kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle kendileri tarafından durdurulduğunu söyledi. Alan, her türlü iş birliğine açık olduklarını beyan etmelerine karşın yetkisi olmadığı halde İBB'nin hukuka aykırı şekilde yetki gaspı yaparak inşaatlarını mühürlediğini savundu.

“SİYASİ POLEMİK İÇİN MÜHÜRLENDİ”

Alan “Hiç kimse kanundan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. İBB'nin inşaatımızı mühürleme yetkisi yoktur. Süleymaniye ruhumuzdur ve Süleymaniye'nin ruhunu koruyacağız. Vakfın hukukunu da koruyacağız. Yeni kararlar alınıncaya kadar inşaatımızı durdurmamıza rağmen sırf bir siyasi polemik oluşturma niyetiyle mühürleyerek böyle şeylere tevessül etmelerini kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz. Mühürleme hukuksuzdur. Bu konuda vakıf olarak yasal haklarımızı arayacağız. Hukukçularımızla görüşüyoruz, dava açacağız bu mührü kaldıracağız. Mührü kaldırsak da inşaata devam etmeyeceğiz. Çünkü biz bir söz verdik. Yetkili kurullar karar verene kadar devam etmeyeceğiz” diye konuştu.

TIRAŞLAMA OLACAK MI?

Alan, inşaatın siluete giren kısmının tıraşlanıp tıraşlanmayacağını ilişkin soruya “Süleymaniye gibi koruma alanı olan bir yerde nasıl inşaat yapmak için bir izin prosedürü izlemeniz gerekiyorsa o inşaat ile ilgili değişiklik yapmak için de aynı prosedürün izlenmesi gerekiyor. Vakfın kendi iradesi ile onaylı inşaat projesinde değişiklik yapma yetkisi bulunmuyor. Siluete ve sokak içi dizayna göre uzmanlar çalışma yapıyor. Ne derlerse onu yapacağız. Şartımız, amamız yok. Biz mülkiyet hakkından kaynaklanan haklarımızın elimizden alınmasını da istemeyiz. Kime ne kadar hak verildiyse bize de o verilsin” yanıtını verdi.

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