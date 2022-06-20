Suriyeli şüpheli karakolda komiser yardımcısını vurdu
Kocaeli'de intihara kalkışan Suriye uyruklu A.T., götürüldüğü polis merkezinde dehşet saçtı. Polis memurunun belinden silahı kapan şüpheli, komiser yardımcısını bacağından vurdu.
Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze’de ilçesinde Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi. Suriye uyruklu A.T. özel bir hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. A.T., tedavisinin ardından işlemler için polis merkezine getirildi.
BELİNDEN SİLAHINI KAPTI
İşlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak, silahını aldı. Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.’nin sağ ayak bileğine isabet etti.
Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı. Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)