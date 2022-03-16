Suriyelilerin Ramazan paketi için isim yazdırma izdihamı

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Ayı’nda yapacağı yardımlardan faydalanabilmek için isim yazdıran Suriyeler, izdihama neden oldu.

Ahmet KAYA

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Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Atatürk Mahallesi'ndeki hizmet binası önünde sabahın erken saatlerinde toplanan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce Suriyeli, Ramazan yardım paketi alabilmek için adeta birbirleriyle mücadele etti.

Suriyeliler, isimlerini yazdırabilmek için ortalama 2-3 saat beklemek zorunda kaldı. Bu sırada bazı Suriyeliler fotoğraf ve görüntülerinin çekilmesine tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, isim kaydı yapılan Suriyelilerin Ramazan ayı öncesinde içinde yağ, şeker, pirinç, bulgur, makarna gibi çeşitli gıda maddeleri bulunan yardım paketleri verileceğini açıkladı.

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