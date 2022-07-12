Sürücüsüz otomobil yayaların arasına daldı

İstanbul Şişli’de el freni çekilmeden park edilen otomobil, geri kayarak minibüs bekleyen yayaların arasında daldı. Aracın altında kalan bir kadın vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan 2 kadından birinin kanser tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için minibüs beklediği ortaya çıktı.

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Mardin'den İstanbul'a gelen tatile Oktay Aktaş, geçen salı bir araç kiraladı. Aracı Şişli Mecidiyeköy’de cadde üzerinde iki refüj arasına park edip el frenini çekmeden araçtan inen Aktaş, ardından markete girdi.

Aktaş, içeriye alışveriş yaptığı esnada park halindeki araç bir anda kaymaya başladı. Metrelerce geri giden otomobil, o esnada minibüs bekleyen yayaların arasına daldı.

KANSER TEDAVİSİNE GİDERKEN ARACIN ALTINDA KALDI

Bazı yayalar kazadan kıl payı kurtulurken, Çiğdem Saraç ve kanser tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için minibüs bekleyen Sündüz Yılmaz'a araç çarptı. Olayın ardından vatandaşlar panikle aracı iterek Çiğdem Saraç'ı aracın altından çıkarttı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Yaralı olarak kurtulan iki kadın için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı kadınlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Olaydan sonra gelen Oktay Aktaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Aktaş işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

“KENDİMİ ZOR KENARA ATTIM”

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Araç birkaç nereden yukarıdan gelmeye başladı. Aracı gördüm ve kendimi zor kenara attım. Kadın aracın altında kaldım diye bağırmaya başladı. Bir adam da önden aracı çekmeye başladı. Şoför olduğunu sonradan öğrendik, bana arabayı itmemi söyledi. Ben de az biraz ittim. Sonra kadını altından çıkarttık. Durumu iyiydi, fena değildi. Dizinde, kolunda ve omuzunda yara vardı. Aracın içerinde şoför görmedim. Sonra ambulans geldi kadını alıp götürdüler” dedi. (İHA)

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