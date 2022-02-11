Tanju Özcan ‘Türkiye bunu da gördü’ diyerek isyan etti

Bolu Belediyesi'nin su indirimine AKP'ye takıldı. AKP'li bir meclis üyesi zam kararının İptali için dava açtığını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından 'Türkiye bunu da gördü' diyerek duyurdu.

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Bolu Belediyesi’nin yaptığı yüzde 44 oranında su indirimi mahkemelik oldu. AKP’li bir meclis üyesi kararın iptali için idare mahkemesinde dava açtı.

Sosyal medya hesabından mahkeme celbini paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bolu Belediyesi olarak suya %44 oranında indirim yaptık diye Ak Partili meclis üyesi, kararın iptali için dava açmış.” dedi.

Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“‘Türkiye bunu da gördü. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta 3 haneli bindirimler yapılırken; biz Bolu Belediyesi olarak suya %44 oranında indirim yaptık diye Ak Parti meclis üyesi, kararın iptali için dava açmış. Allah'ım bu mübarek günde aklıma mukayyet ol n'olur.”

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