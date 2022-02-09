Tarikat yurdunda çocuğu istismar eden ‘hoca’ya hapis cezası

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir tarikata ait özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle hakim karşısına çıkan şahıs, 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İlçedeki bir tarikata ait özel bir erkek öğrenci 12 yaşındaki çocuğun, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatsa Adliyesi'nde bugün gerçekleşen mahkeme sonrasında Y.K. hakim karşısına çıktı. Hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı', ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarından mahkemede ifadesi alınan Y.K., 48 yıl hükmen ceza alarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatsa’da bulunan özel erkek öğrenci yurt binasında yatılı kalan ve etüt hocası olan Y.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatan B.K., ailesiyle birlikte yurt binasına giderek burada kurs yöneticilerine de yaşadıklarını anlattı.

İddiaya göre sanık Y.K. aile ile baş başa görüşmesinde ‘Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim, secdeye kapandım' dedi.

Ailenin şikayetçi olması üzerine Y.K. polise teslim edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. (İHA)

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