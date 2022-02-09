Tarım arazileri sular altında kaldı, köy yolları kapandı! Sarı alarm verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 'sarı alarm' verilen Ergene Nehri'nden sonra Meriç ve Tunca'da da su seviyesi 5 kat arttı. Bölgede tarım arazileri sular altında kalırken, köy yolları kapandı.

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Trakya’nın önemli su kaynaklarından Ergene Nehri için debi artışı nedeniyle ‘sarı alarm’ verildi. Alarm sonrası Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yatağından taşan nehir, tarım arazilerini sular altında bıraktı.

KÖY YOLLARI KAPANDI

2 köy yolunun da ulaşıma kapandığı taşkının ardından nehir için ‘sarı alarm’ sürerken, kent merkezindeki Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde de artış gözlendi.

SU SEVİYESİ 5 KAT ARTTI

Kentte bir dönem kum adacıklarının oluştuğu, kuruma noktasına gelen nehirlerdeki artış, rakamlara da yansıdı.

1 Şubat itibarıyla 9 metreküp/saniye ile akan Tunca Nehri’nin su seviyesi, son ölçümlere göre 5 kat artarak 42 metreküp/saniyeye ulaştı.

TEDİRGİN EDEN SEVİYEDE

Eriyen karlar ve son günlerde etkili olan kuvvetli yağış ile birlikte su seviyesindeki artış, tedirgin etti. Şubat ayı başında 209 metreküp/saniye ile akan Meriç Nehri’nde debi, son yapılan ölçümde 352 metreküp/saniyeye çıktı. (DHA)

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