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Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı

Urfa'dan Kütahya'ya tarım işçilerini taşıyan minibüs Ereğli'de takla attı. 12 kişi yaralandı. Şoförün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdığı belirtiliyor.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hortu Mahallesi’nde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Kütahya’ya tarım işçilerini taşıyan minibüsün şoförü İsa Arslan (26), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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