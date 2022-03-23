Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi alanlarda? İşte kadro dağılımı…

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında görev almak üzere 5 bin personel alımı gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için kadro dağılımı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında en çok kontenjan 2560 kişi ile orman muhafaza memurluğuna verildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından duyurulan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere personel alımı için kontenjan bilgisi paylaşıldı ancak tarih bilgisi verilmedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Personel alımı için 5 bin 64 kişilik kontenjan ayrıldı ancak henüz Başvuru tarihleri ve başvurularla ilgili güncel bir açıklama henüz yapılmadı. Personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakan Kirişci’nin, “Bakanlığımızda görev yapmak üzere gerçekleştireceğimiz 5064 kişilik yeni istihdam ülkemize, genç kardeşlerime hayırlı olsun” notuyla yaptığı paylaşımda yer verdiği tabloya göre, alınacak yeni personelin dağılımı şöyle:

* 2 bin 560 Orman Muhafaza Memuru

* 1447 Mühendis

* 392 Veteriner Hekim

* 196 Destek Personeli

* 182 Büro Personeli

* 100 Koruma Güvenlik Görevlisi

* 50 Bekçi

* 24 Avukat

* 23 Laborant

* 23 Biyolog

* 23 Diğer Teknik Hizmet Personeli

* 12 Pilot

* 10 Tekniker

* 10 Sağlık Teknikeri

* 6 Teknisyen

* 6 Helikopter Makinisti