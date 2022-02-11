Tatlının tadı kaçtı, imdada ‘Boş baklava’ yetişti

Baklavanın ‘Tescilli ürün’ olduğu Gaziantep’te bile tatlının kilosu 200 ile 300 TL arasında satılırken, bazı kentlerde ise içinde fıstık ve ceviz bulunmayan ‘Boş’ baklavanın kilosunun 19.90 TL’den satılması sosyal medyada gündem oldu. Gaziantepli baklavacılar, bazı vatandaşların ise evlerine ayda bir de olsa tatlı götürmek için ‘Tane’ ile tatlı satın aldıklarını söyledi.

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Standart boyut

Değişik kalite ve özelliklerde tatlı satışı yapan yüzlerce işyerinin bulunduğu Gaziantep'te, fıstıklı yaş ve kuru baklavanın kilosu 200, havuç dilimi 230, özel kare baklava ve şöbiyet 250, bülbül yuvası, fıstıklı dolama, midye baklava ise 300 TL'den tüketiciye sunuluyor.

Baklavacılar, son zamlardan sonra vatandaşın alım gücünün iyice düştüğünü belirtirken, “Bir kilo baklavada ortalama 16-17 dilim baklava oluyor. Bazı vatandaşlar ise ev halkının sayısı kadar tane ile baklava talebinde bulunuyor. Dilimi 11-12 liradan istedikleri sayıda baklava alıyorlar” dedi.

UN, ŞEKER, YAĞ, İŞÇİLİK ZAMLANDI

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar, Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle tatlıcı esnafının güç durumda olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl baklavalık unun çuvalı 280 TL iken şuanda 650 TL. Sade yağın kilosu 80 TL'den 150 TL'ye çıktı. Baklavalık fıstığın kilosu 140 TL iken şuan 250 TL. Elektrik, doğalgaz, işçilik ve diğer kalemler hesaplandığında sıkıntı ortaya çıkıyor” dedi.

BOŞ BAKLAVAYA TEPKİ

Bu arada tatlı fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ‘Tatlının tadı kaçtı' yorumları artarken, bazı kentlerde ise içinde fıstık, kaymak, ceviz gibi ürünlerin eksik olduğu ‘Boş Baklava' satıldığıyla ilgili sosyal medyada görseller paylaşılmaya başlandı.

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar, Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, boş baklava için, “Bu baklava olmaz. Olsa olsa hamurlu tatlı olur” değerlendirmesi yaparken.

“İÇERİĞİ YİYENİN HAYAL GÜCÜNE BIRAKILMIŞ….”

Ünlü yazar Can Yılmaz sosyal medya hesabından “İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim. Müthiş bir Ar-Ge ürünü. Tebrik ediyorum. Bir üst ürün 7.9 TL ile boş kutu olmalı. İzini doldurmak yine size bırakılıyor” şeklinde boş baklavaya tepki gösterdi.

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