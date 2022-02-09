TBB duyurdu: Yeni merkez ve komisyon üyeleri belirlendi
Türkiye Barolar Birliği (TBB); İnsan Hakları Merkezi, Göç ve İltica Komisyonu, Çevre ve Kent Komisyonu, Çocuk Hakları Merkezi, Bilişim Komisyonu, Arabuluculuk ve Uzlaşma Komisyonu ve Tahkim Merkezi üyelerinin belirlendiğini duyurdu. Belirlenen isimlerin, Barolar Birliği’nin internet sitesinde adı geçen merkez ve komisyonların sayfalarında güncellendiği belirtildi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB); Merkez ve Komisyon üyelerinin belirlendiğini açıkladı. Duyuru, TBB'nin sosyal medya hesabından yapıldı.
İSİMLER, TBB'NİN İNTERNET SİTESİNDE YER ALDI
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
-İnsan Hakları Merkezi (Yürütme Kurulu Üyeleri ve Bilim Danışma Kurulu Üyeleri),
– Göç ve İltica Komisyonu (Komisyon Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),
– Çevre ve Kent Komisyonu (Komisyon Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),
– Çocuk Hakları Merkezi (Merkez Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),
– Bilişim Komisyonu (Komisyon Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),
– Arabuluculuk ve Uzlaşma Komisyonu (Komisyon Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),
– Tahkim Merkezi (Yürütme Kurulu Üyeleri) belirlenmiştir.
Belirlenen isimler, “barobirlik.org.tr”de adı geçen merkez ve komisyonların web sayfalarında güncellenmiştir.”