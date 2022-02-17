Abone Ol

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:57 - 17 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in iki ayrı dosya yönünden dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. Komisyon Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Komisyon raporunu Pazartesi günü Genel Kurul'a gönderecek ve Güzel'in dokunulmazlığını kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

“PAZARTESİ GENEL KURUL’A GÖNDERECEĞİZ”

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığını söyleyerek, “Serbest tartışma imkanı sağladık. Herkes kendi görüşünü ifade etti ve kendi kararlarını verdiler” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'a ne zaman gelir sorusuna Beyazıt, “Raporumuzu pazartesi günü Genel Kurul'a göndereceğiz. Genel Kurul’un kendi çalışmaları, prensipleri içerisinde değerlendirilecek” şeklinde konuştu. (İHA)

Anayasa Mahkemesi'nden HDP'yle ilgili yeni karar İlginizi Çekebilir Anayasa Mahkemesi'nden HDP'yle ilgili yeni karar HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili yeni gelişme İlginizi Çekebilir HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili yeni gelişme

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ANAYASA Ankara Batman Cumhuriyet Diyarbakır HDP PKK TBMM Yusuf Beyazıt