TBMM Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na canlı yayında yanıt

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'teki canlı yayınına katılarak iddialara yanıt verdi. Şentop, "Yüzlerce milletvekili gitmiş. Ama siz özel planlama ile iş yapmak istiyorsanız, buyurun yapın. Ama yaptığınız planlamada malzeme olmadı diye Meclis Başkanı'nı suçlayamazsınız" dedi.

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Habertürk TV'de konuk olduğu Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“TEPKİYİ TBMM BAŞKANI’NIN GÖSTERMESİ LAZIM”

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* TÜİK Başkanıyla görüşseydim neye göre saptıyorsunuz diye soru soracaktım. TÜİK’in internet sitesinde ‘herhangi sorunla karşılaştığınızda bizi ziyaret edebilirsiniz’ diyor. Ben bir sorunla karşılaştım. Bırakın ana muhalefeti, genel başkanlığı, bir milletvekili bir yere gidecek, siz kapıyı kapatıyorsunuz.

* Tepkiyi TBMM Başkanı’nın göstermesi lazım. Niye gösteremedi? Çünkü saraydan talimat alması lazımdı tepki gösterip, göstermemesi için.

* Ben oraya işçinin,emeklinin, asgari ücretlinin, milyonlarca kişinin hakkını aramak için gittim. Sonuçta asgari ücretlilere bir rakam verildi, ama emekliye ne verildi? Yüzde 25, enflasyon kaç? Emeklinin suçu ne?

* Emekli çalıştı, üretti, alın teri döktü, ülkenin kalkınmasına katkıda bulundu, primini üredi, ‘artık senin insanca yaşamana gerek yok, sen bunla idare et’ diyor.

* Bütün emeklilere diyorum, ‘Sandığa gidip hala AK Parti’ye oy veriyorsanız o zaman memnunsunuz’ diyorum.

TBMM BAŞKANI’NDAN CANLI YAYINDA YANIT

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu canlı yayına bağlanarak iddialara yanıt verdi.

Şentop ve Kılıçdaroğlu’nun konuşmaları şu şekilde:

ŞENTOP: Programın başında sayın Genel Başkan diyor ki, ‘Ben Milli Eğitim Bakanı’ndan randevu istedim, verilmedi. Bu konuda TBMM Başkanı devreye girmeliydi, girmedi. Çünkü saraydan talimat alıyor’. Doğrusu ben siyasi partilerin genel başkanlarıyla günlük siyasi polemiğe girmedim. Girmek istemem, girmeyeceğim bundan sonra da. Buradan milletimizin doğru bilgilendirilmesi bakımından bu konuya mahsus açıklama yapmak istiyorum. Ben TBMM Başkanı’yım ve hukukçuyum. Anayasa ve iç tüzükle ilgili muhtelif dersler verdim. Bir milletvekilinin Anayasa ve içtüzükten kaynaklanan haklarının, hükümet, idari kurumlar olabilir. Hakların neler olduğunu, haklarla ilgili sorun yaşandığında Meclis Başkanı’nın ne zaman, hangi enstürmanlarla müdahale edeceğimi gayet iyi biliyorum. Ama milletvekillerinin, bütün yaptıkları işlerle ilgili olarak her zaman sonuç alamadıklarında Meclis Başkanı onların yanında, arkalarında ve her türlü taleplerini karşılayacak bir makam değildir. Sayın genel başkanların kendilerine göre iletişim stratejisi, oyunlar kurabilir. Bu oyunlarda kendileri ve gönüllü olanlar oynayabilir. İletişim stratejisinin oyuncusu olarak Meclis Başkanı’nı davet etmek, bu oyunun parçası olmadığında ağır şekilde itham etmek yanlıştır, çok vahimdir. Siyasi parti genel başkanları istedikleri gibi konuşsun. Kendileri başarılı veya başarısız hissettikleri noktada ‘Meclis başkanı benim neden yanımda değil’ diye yorum yapmasınlar. Sayın genel başkan ‘Ben zaten Milli Eğitim Bakanı’yla görüşme planlamamıştım’ dedi. Başka siyasi tartışmalara girmem bulunduğum makam itibarıyla.

KILIÇDAROĞLU: Randevu istedim, TBMM sayın Başkanım randevu alsın diye bir beklentim olmadı.Böyle bir şey söylemedim. Bir milletvekili olarak bakanlığa giderken önünüze kilit vurulmuş bir kapı çıkarsa her şeyden önce TBMM Başkanı ‘Beyler ne yapıyorsunuz, milletvekili gelebilir, sorusunu sorabilir, görüşme yapabilir’ diye sorması gerekirdi. Sayın Şentop zaten bunu sormayacaktı. Yoksa randevu alsın diye bir beklentim zaten yoktu. Ben TÜİK’e gittim, orada da demir kapı vardı. Sorulmayacak mı, nasıl oluyor da bir milletvekili giderken kapısına kilit vurulur.

ŞENTOP: Gerçek Meclis Başkanı diyor, bunu çok vahim buluyorum. Ben gerçek meclis başkanı değilsem gerçek genel başkanı olmadığı aynı minvalde tartışılır. Bunları tartışırken asgari nezaket içinde kalalım. Sayın genel başkan bu dönem boyunca yüzlerce milletvekilinin gittiği, bakanlıkta görüştüğü bakanlıktan bahsediyoruz. Bir milletvekilinin bakandan randevu isteyip gittiği engellendiğini bir durummuş gibi yansıtılmasını çok yanlış buluyorum. Çok spesifik bir şey yapıyorsunuz, buyurun yapın. ‘Milletvekili olarak gittim kapılar kapandı’, hayır. Yüzlerce milletvekili gitmiş. Ama siz özel planlama ile iş yapmak istiyorsanız, buyurun yapın. Ama yaptığınız planlamada malzeme olmadı diye Meclis Başkanı’nı suçlayamazsınız.

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