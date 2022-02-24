TBMM Başkanı Şentop’tan Ukrayna açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna’ya başlatılan askerî harekâtı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatla ilgili açıklamada bulundu.

Şentop açıklamasında, “Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya başlatılan askerî harekâtı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır. Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimiz bulunan Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın bu meseleyi uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturması en samimi dileğimizdir. Savaşın kazananı olmayacağını bir kere daha hatırlatırken Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizin altını çiziyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Ukrayna-Rusya krizi... Stoltenberg: Avrupa'nın güvenliği için vahim bir andayız

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Askeri harekatı reddediyoruz