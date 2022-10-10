TBMM’de CHP ile AKP arasında trol danışman krizi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Van Edremit Belediyesi’yle ilgili açıklamalarından dolayı kendisine Twitter’dan hakaret eden AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın danışmanı Erol Baykara’yı TBMM Başkanlığı’na şikayet etti. Tanal, AKP’li vekil Arvas’a da “TBMM’de çalışan danışmanını bana karşı trol olarak kullanmaya utanmıyor musun?” şeklinde tepki gösterdi.

Orhan BOZKURT

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM Genel Kurulu'nda Van’ın sorunlarını, Van Edremit Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddialarını gündeme getirmesinin ardından, CHP'li Vekil ile AKP'liler arasındaki tartışma sürüyor.

AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın TBMM'de görevli danışmanı Erol Baykara, Twitter hesabı üzerinden CHP'li Vekil Tanal'a hakaret etti. Bunun üzerine Tanal, AKP'li Vekil Abdulahat Arvas'a “Danışmanını trol olarak kullanmaya utanmıyor musun?” diyerek tepki gösterdi.

“SENİ VEKİL YAPAN HALKIN SORUNLARIYLA İLGİLENMİYORSUN”

AKP'li Arvas'ı Twitter'dan etiketleyen Tanal, “AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seni vekil yapan Van halkının sorunlarıyla ilgilenmiyorsun. Van için çözüm üretmiyorsun. Ben ise CHP Milletvekili olarak Van'ın sorunlarını Meclis kürsüsünden dile getirdim. Van'daki kurumların ve belediyelerin yanlışlarından, yapılan usulsüzlüklerden, yandaşa peşkeşten bahsettim. Karşımda Meclis kürsüsüne çıkıp bana cevap vermedin. Van Milletvekili sıfatıyla kendin yaptığım açıklamaya cevap vermek yerine TBMM'de çalışan danışmanını bana karşı trol olarak kullanmaya utanmıyor musun?” ifadelerini kullandı.

TANAL, AKP'Lİ DANIŞMANI TBMM BAŞKANLIĞI'NA ŞİKAYET ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'daki 4 ayrı paylaşımında kendisine hakaret eden AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın Meclis'teki birinci danışmanı Erol Baykara'yı ayrıca TBMM Başkanlığı'na şikayet etti.

Tanal, şikayet dilekçesinde, Milletvekilleri Hizmetleri Başkanlığı'nda birinci danışman olarak görev yapan Erol Baykara'nın, danışmanlıkta iş akdinin kurulması esnasında imzalamış olduğu TBMM Personel Hizmet Sözleşmesi'ne aykırı davrandığına dikkat çekti.

Hizmet Sözleşmesi'nin “Siyasi faaliyet yasağı” başlıklı ve içerikli “İlgili, herhangi bir siyasi partiye üye olamaz ve siyasi faaliyetlerde bulunamaz.” 13. maddesi ile “Demeç verme ve yayın yasağı” başlıklı 14. maddesini hatırlatan Tanal, “Erol Baykara İsimli şahsın gerek Twitter hesabında yazılan açıklamalar, gerek şahsıma ait tweeti alıntılayarak hakaret söylemi içeren paylaşımından anlaşılacağı üzere, açıklanan madde hükümlerine aykırı davrandığı aşikârdır” değerlendirmesini yaptı.

CHP'li vekil Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı'ndan kendisine hakaret mesajları yazan AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın danışmanı Erol Baykara hakkında idari soruşturma başlatılarak, gerekli adımların atılmasını talep etti.

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