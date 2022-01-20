TBMM’de Osman Kavala ve Boğaziçi Üniversitesi açıklamaları

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri, Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı dava ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü hakkında açıklamalarda bulundu.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan HDP Muş Milletvekili Sevin Coşkun, seçim bölgesine ilişkin sorunları dile getirdi.

HAKKI SARUHAN OLUÇ: SUÇ UYDURULUYOR

Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri oturdukları yerden söz aldı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Osman Kavala’nın tutuklu yargılandığı davaya ilişkin, “Adalet Bakanlığı görüş bildirdi, 2 Şubat’ta bu görüşle ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi görüşmesini yapacak ve bir karara varacak. İçeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz tabii, henüz açıklanmadığı için ama tahmin yürütelim. Adalet Bakanlığı büyük ihtimalle demiştir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Bakanlar Komitesi’ne, ‘Osman Kavala’nın konu olan davadan değil başka bir davadan yargılaması sürüyor, o nedenle tutukluluğu devam ediyor. Hükümet de yargıya müdahale edemiyor’. Biz çok iyi biliyoruz ki suç uyduruluyor. Ortada ne bir suç var, ne bir delil var” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: KAVALA’NIN TUTUKLULUĞU HUKUKSUZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Osman Kavala davasına ilişkin görüşlerini dile getirirken “Dün akşam Avrupa Konseyi’ne yolladığımız savunmada şöyle söylüyor, Türkiye Cumhuriyeti: ‘O dava ile bu dava bir değil. Kavala’nın tutukluluğu hukuksuz” değerlendirmesinde bulundu.

“KAYYUM REKTÖRE KARŞI ONURLU DİRENİŞİN ARKASINDAYIZ”

Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarını görevden aldığını belirterek, “Bu kayyum rektöre karşı oradaki onurlu direnişin arkasındayız. Öğrencilerin arkasındayız” dedi.

Özel’in devamında söylediği, “Gün gelecek Boğaziçi yine eski parlak günlerine kavuşacak, AK Parti de bu utancı tarihi boyunca yaşayacak” sözlerine AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan tepki geldi. Mahir Ünal, sözlerini Özgür Özel’e iade ettiğini belirterek, “Kayyum diye nitelendirdikleri rektör, bu ülkenin yasal süreçlerinin, hakların dışında bir mekanizmayla mı atanmıştır? Burada hukuki bir süreci bu şekilde nitelendirmek öncelikli olarak var olan yasal mekanizmaların varlığını inkar olur ki bu da herhalde, bir siyasetçiye yakışır bir tavır olmasa gerekir” açıklamasında bulundu.

Ünal’ın ardından tekrar söz alan Özgür Özel, “OHAL kararnamesiyle rektör atamalarını Recep Tayyip Erdoğan kendi uhdesine aldı. Ne OHAL hukukidir ne OHAL KHK’ları hukukidir ne bir tek adamın koca koca üniversitelere rektör ataması hukukidir, tamamını kınıyoruz” dedi.

MAHİR ÜNAL: TBMM’DEN ÇIKMIŞ HER KARAR MEŞRUDUR

Mahir Ünal ise Özel’in bu açıklamalarına karşılık şöyle dedi:

* Gerçek dediğiniz şey şu; Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52 oyla bu millet tarafından yetkilendirilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kıymetli yapan, millet tarafından yüzde 52 oyla seçilmiş olmasıdır. Bunu eğer kabul etmezseniz, hiçbir şeyi meşru olarak görmezsiniz.

* TBMM’den çıkmış her karar meşrudur. Eğer biz, bu ülkenin kurumlarını, bu ülkede alınmış hukuki kararları, kendi işimize gelmediği için ‘sivil darbe’ olarak nitelendirir ve bunları gayri meşru olarak görürsek bu devlete, bu topluma zarar verir.

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. İYİ Parti’nin, vatandaşın ve esnafın akaryakıt zamlarından daha az etkilenmemesine yönelik tedbirler, HDP’nin, iş yeri kazalarından yaşanan ölümlerin incelenmesi ve CHP’nin, mesleki ve teknik eğitime yönelik sorunlar hakkındaki grup önerileri reddedildi. DHA

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