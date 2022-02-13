Tencere tavalı protesto gerçekleştiren kadınlara polis engeli

İktidarın politikaları sonucu yaşanan ekonomik krizi protesto etmek isteyen kadınlar, polis engeliyle karşılaştı. Basın açıklamasını okuduktan sonra eylemi sonlandıracaklarını söyleyen kadınlar, polisin engelleme girişimine rağmen ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak protestolarını kararlılıkla sürdürdü.

Sozcu.com.tr

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Her kesimden vatandaşı etkileyen ekonomik krizi protesto etmek isteyen Kadın Meclisleri üyesi kadınlar, ellerine tencere, tava ve faturalarla Kadıköy Meydanı'nda bir araya geldi.

“VUR VUR TENCEREYE TAVAYA…”

Eylem alanında basın açıklamasını okuyup, eyleme son vereceğini belirten kadınlar, polis engeliyle karşılaştı. Kadınlar, engellemeye rağmen protestolarını sürdürmeye devam etti. Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak ses çıkartan kadınlar, “Vur vur tencereye tavaya, gel eşit özgür olmaya”, “Kadınları değil, yoksulluğu durdurun” sloganları attı.

Polis engellemesine tepki gösteren kadınlar, “Tencerelerde yemek kaynamıyorken, gelmiş burada bizim karşımıza dikiliyorlar. Tencerelerimizle, tavalarımızla protestomuzu yapmamızı engelliyorlar. Önce bizi durduracaklarına bu ülkedeki yoksulluğu durdursunlar, bu ülkedeki işsizliğe çözüm bulsunlar.” açıklamasında bulundu.

“KADINLARI DEĞİL, KRİZİN SORUMLULARINI DURDURUN”

Ayrıca eyleme dair fotoğraf ve videoları sosyal medyadan paylaşan Kadın Meclisleri, “Polis, ekonomik krize karşı gerçekleştirmek istediğimiz performansı engellemeye çalışıyor. Tüm engellemelere rağmen, faturalarımızla, tencere tavamızla Kadıköy’deyiz. Ekonomik krize karşı tencere tavamızla yaptığımız protestomuz engellemelere rağmen devam ediyor. Kadınları değil, krizin sorumlularını durdurun!” açıklamasında bulundu.

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