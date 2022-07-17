Teröristler, Suruç’un karşısındaki Ayn El Arap’a rejim bayrağı astı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Ayn El Arap kentinin Türkiye tarafından görülen yüksek noktalarına, teröristler tarafından Suriye rejimi bayrağı asıldı.

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Türkiye’nin, terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG’de başlayan panik devam ediyor.

Son olarak Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan teröristlerin kontrolündeki, Suriye’nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentinde de teröristler rejim bayrağı ile kendilerini kamufle etme yoluna başvurdu.

Ayn El Arap kentinin yüksek bir noktasında teröristlerin mevzi olarak kullandığı tepeye, dün rejim bayrağı asıldı. Türkiye tarafından da görülebilen bir büyük ve birkaç küçük Suriye rejimi bayrağı asılan tepede, teröristlerin ağır silahlar ve araçlarının bulunduğu gözlendi.

Teröristlerin silindir şeklinde yapılmış gözlem kulelerinin bulunduğu tepede, olası hava harekatına karşı sığınak ve tünellerinin de inşa edildiği görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ise teröristlerin bayrak oyunu yaptığı Ayn El Arap sınır hattında önlemlerini sürdürüyor. (DHA)

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