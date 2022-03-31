Thodex soruşturmasında yeni gelişme: 40 bin yıla kadar hapis isteniyor

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında firari olan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 21 şüphelinin 5 suçtan toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede toplam zararın 356 milyon TL olduğu belirtildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında firari olan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 268 sayfalık iddianamede, 2 bin 27 müşteki ile 21 şüpheliye yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Örgüte Üye Olma”, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

TOPLAM ZARAR 356 MİLYON TL

Öte yandan Thodex bünyesinde işlenen bu suçlardan elde edilen tüm mal varlığı değerlerinin de müsaderesi talep edildi. İddianamede, bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu belirtildi.

61 ŞÜPHELİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Soruşturma kapsamında 61 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

1 YILA YAKIN SÜREDİR KAYIP

Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar kripto parayla 20 Nisan 2021’de Arnavutluk’a kaçtığı tespit edildikten sonra, izini kaybettirdi. 1 yıla yakın süredir firari Özer’in izine rastlanmadı.

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