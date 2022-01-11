THY Başkanı İlker Aycı baskılara dayanamadı

Özel bir amaçla eşiyle birlikte Kazakistan'da bulunduğu sırada olayların patlaması üzerine, 30 personelini mahsur bırakıp kendi canını kurtarmakla eleştirilen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bu gece tahliye için ülkeye gönderilen uçağa kendisi de bindi.

Yusuf DEMİR

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Kazakistan’da çalışanların, LPG zammına tepki göstermesi üzerine başlayan ve Devlet Başkanı Nazarbayev’in ülkeden kaçmasıyla devam eden olaylar sırasında Türk Hava Yolları’yla ilgili de çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı eşi Tuğçe Saatman ile özel bir ziyaret için 30 Aralık’ta Almati’ye gitti. Yılbaşını bu ülkede geçiren Aycı ve eşi olayların başlaması üzerine 5 Ocak günü özel izinle, özel olarak hazırlanan bir kargo uçağıyla Türkiye’ye döndü.

Ancak Aycı, arkasında yaklaşık 30 Türk Hava Yolu çalışanını bıraktığı için günlerdir ağır eleştirilere maruz kaldı.

THY’nin Kazakistan’da tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı, Türkistan ve Aktav seferlerinin durdurulmasının ardından Almatı’da yatı görevinde olan hem THY’nin hem de diğer Türk hava yolu şirketlerinin yaklaşık 75 uçuş personeli ülkede mahsur kaldı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Kazakistan’daki THY personeli, CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın aktarımıyla dün şu mesajları paylaştı.

1- 30 Aralık tarihinde THY CEO'su İlker Aycı ve eşi Almatı’ya gelmek için yola çıkmışlar. 31 Aralık tarihinde bu ülkede yakınlarını ziyaret eden Aycı, olaylar başlayınca 5 Ocak'ta TK-6223 TC-JDR uçağına kaptanlar, load master ve teknik personeli alıp ülkeden ayrılmıştır.

2-Şu ana kadar bizi arayan soran yok. Başkonsolos Türkiye’de. Otel güvensiz. İki gün önce oteli askerler bastı. Bir önceki gün isyancılar otele geldi. Dün bulunduğumuz yerin yakınında bir kişi öldürüldü. Toplam 30 THY 19 diğer şirket personeli Kazakistan'da kaldı.

EŞİNİN KARGO UÇAĞINDA UÇMASI YASAK

3-İlker beyin eşinin kargo uçağı ile uçması kanunen yasak. Ayrıca uçakta 4 koltuk boş olmasına rağmen eşi hamile olan 1 pilot ve 2 kadın pilot uçağa alınmadı. İlaç kullanan kaptanların ilaçları bitiyor. Otelde güvenlik yok. Buranın istasyon müdürü ve konsolosluktan arayan yok.

4-Durum çok iç acıcı değil açıkcası. Ayrıca televizyonlarda ekip ulaştı diye yanlış haber yapılıyor. Bu bilgiler yalan. Saygılarımla”

AYCI VE BAZI YÖNETİCİLER TAHLİYE UÇAĞINDA

Bu haberlerin yayılması ve eleştirilerin yoğunlaşması üzerine gece yarısı 01.30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan tahliye uçağına İlker Aycı ve bazı üst düzey yöneticiler de bindi.

Uçak 09.00 sıralarında Almati’ye indi. Tüm THY personeli’nin yanı sıra MNG ve ACT havayolu personelinin ve Kazakistan’da kalan bazı Türkler’in öğleden sonra Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

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