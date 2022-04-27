THY Genel Müdürü Ekşi’ye tepki: Adana Havaalanı yok edilmek isteniyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, seçilmiş milletvekillerinin telefonlarına bakmayıp geri dönüş de yapmayan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi sert sözlerle eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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AKP iktidarı döneminde Adana’nın adeta cezalandırıldığını ifade eden Ayhan Barut, “İktidar eliyle Adana Havaalanı, yok edilmek isteniyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı yapımı nedeniyle havaalanımızı kapatmak isteyenlerin kötülüğü bitmiyor.

Türkiye’nin en önemli kentlerinden olan koca Adana’dan başkent Ankara’ya son 1, 1.5 yıl içinde bazı günler hiç uçak yoktu. Şimdi seferler kondu ama onun da sayısı çok yetersiz ve saatleri de hiç uygun değil” diye konuştu.

“BU CESARETİ KİMDEN ALIYOR?”

TBMM Genel Kurulu’nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi oldukça sert sözlerle eleştirirek halka şikayet eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Geçiş garantili otoyollar, kullanılmayan havaalanları için yolcu garantisiyle yandaşlarını ihya edenler sesimizi duymazdan geliyor. Kendini bilmez bürokrat Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seçilmiş milletvekillerinin telefonlarına yanıt bile vermiyor, geri de dönmüyor. Bu bürokratın yaptığı hadsizlik değil mi, niye bunu yapıyor, bu cesareti kimden alıyor? Bu kötülüğün arkasında kimler duruyor ?Adana’yı, Adanalılar’ı mağdur eden bu kendini bilmez bürokratı şikayet ediyoruz!”

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