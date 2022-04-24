TOKİ ihalesini yaptı, halk isyan etti

Aydos Ormanı’nda yapılması planlanan millet bahçesi projesine bölgede yaşayanların tepkisi sürüyor. Projeye karşı çıkan vatandaşlar tarafından yapılan basın açıklamasında, “Birinci derece sit alanı olan Aydos Ormanı'nın bütünlüğüne zarar verecek her girişime karşı ormanın sesi olmak zorundayız. En büyük karbon yutaklarından biri olan ormanlar olmazsa bizler de yokuz” denildi. Öte yandan bölge sakinleri tarafından konuya ilişkin suç duyurusunda da bulunuldu.

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İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yapılması planlanan ve TOKİ tarafından ihalesi yapılan Aydos Ormanı Millet Bahçesi projesine bölge sakinleri tepkili.

Proje kapsamında ormana iş makinelerinin girmesine tepki gösteren bölge sakinleri, ‘Aydos Ormanı sahipsiz değildir’ diyerek, bir basın açıklaması yaptı.

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Aydos Orman Savunması adına açıklamayı Gönül Gümüşoğlu Özer tarafından okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*İklim krizinin giderek tırmandığı, küresel ısınma nedeniyle her yıl yüzlerce orman yangınına yenilerinin eklendiği, doğal yaşamın ciddi tehdit altında olduğu günlerdeyiz.

*Tüm bu şartlarda İstanbul'un güneyindeki Kuzey ormanlarından, parçalana küçüle varlığını sürdürmeye çalışan Aydos Ormanı'ndan sesleniyoruz sizlere.

*Bizleri sadece sizler dinlemiyorsunuz, yaşayabilmeleri bu ormanın mikroklimasına , bütünlüğünün korunmasına bağlı Türk meşesi, mazı meşesi, doğu gürgeni, geyik dikeni, kuş üvezi, çiçekli dişbudak, çakal eriği, muşmula; kocayemiş, akçakesme, ateş dikeni, İspanyol katırtırnağı, boyacı katırtırnağı, katran ardıcı , çam ağacı, eşsiz güzellikteki İstanbul çiğdemi de dinliyor.

*Balıkçıllar, yaban ördekleri, göçmen kuşlar yuvamıza dokunmayın, ‘ya hep beraber ya hiç birimiz' diye haykırıyor. Çünkü onlar bizden daha iyi biliyor: Orman çalısıyla, ağacıyla, börtü böceğiyle, tüm hayvanlarıyla, yosunuyla, mantarıyla, toprağıyla orman…

“ORMANLAR OLMAZSA BİZLER DE YOKUZ”

Açıklamada, millet bahçesi projesi ile 25 hektarlık alanda çeşitli yapılar yapılacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı;

*TOKİ tarafından ihalesi yapılan Millet Bahçesi Projesi ile 25 hektarlık alanın, ormanın bütünlüğünü kaybetmesine yol açarak yerini betona ve restoran, kafe, büfe, kıraathane, kreş gibi yapılara terk etmesi planlanmakta.

*Birinci derece sit alanı olan Aydos Ormanının bütünlüğüne zarar verecek her girişime karşı ormanın sesi olmak zorundayız. En büyük karbon yutaklarından biri olan ormanlar olmazsa bizler de yokuz.

*Aydos Ormanları Savunması olarak Millet Bahçesi değil Muhafaza Ormanı diyoruz. Aydos Ormanında Millet Bahçesi yapılma projesine karşı adli süreci başlatmış bulunuyor ve tüm halkımızı bu süreçte yanımızda olmaya davet ediyoruz.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Öte yandan Aydos Orman alanındaki Millet Bahçesi projesi kapsamında ormana girişi engellemek amacıyla hafriyat dökülerek orman alanı içerisinde ağaç kesimi yapıldığı ve nadir görülen bitkilere ve canlılara zarar verildiği belirtilerek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.

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