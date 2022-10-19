TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları ipucu veren tarih…

TOKİ konut, iş yeri ve arsa başvurusu yapan vatandaşların kura çekimi için bekleyişi sürüyor. TOKİ kura çekimi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamada bulundu. TOKİ kura çekimi için 2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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TOKİ konut ve arsa başvurusu devam ederken konutta başvuru sayısı 7,5 milyon. Resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı da 4 milyon 560 bine ulaştı. Arsa başvurusu ise 331 bine ulaştığı bildirildi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

KONUT ARSASI ALAN NE ZAMAN EV YAPTIRABİLECEK?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU ŞARTI NELER?

Arsa ve iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor.

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsanın başvurularında, tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor.

İş yeri için başvuranların Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olması gerekiyor.

TOKİ arsa başvurusu yapanların aylık gelir durumu 16.000 TL’nin altında olması gerekiyor.

TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından TOKİ arsa fiyatları hakkında açıklamaları şu şekilde;

“Müşterek parsellerdeki hak sahipleri, çoğunluğu sağladıklarında, TOKİ’ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek, konutların finansmanı hususunda bankalarla da iş birliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı.

Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.”