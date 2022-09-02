TOKİ’ye ‘palmiye’ tepkisi: 15 gün sora kurudu

CHP Elazığ Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, kentte 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının peyzaj çalışmasında bölgenin iklimine uygun olmamasına rağmen 600 ila bin adet palmiye ağacı dikildiğini ve dikilen palmiye ağaçlarının ise 15 gün sonra kuruduğunu açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Sivrice merkezli Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem sonrasında TOKİ tarafından Sivrice ilçesinin Gölbaşı Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutları yapıldı. Konutların yapımı sonrasında çevresindeki peyzaj çalışmaları kapsamında yüzlerce palmiye ağacının dikildiği ve dikilen ağaçların ise kuruduğu iddia edildi.

Konutların yapımı sonrasında düzgün bir peyzaj çalışmasının yapılmadığını belirten CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, “Biz palmiye ağacını rüyamızda görsek tanımayacağımız bir ağaç ama sağolsunlar tanıttılar” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

“600 İLA BİN TANE ARASINDA PALMİYE DİKTİLER, PALMİYELER 15 GÜN SONRA KURUDU”

Deprem sonrasında Sivrice ilçesinde olan Gölbaşı Mahallesi'nde 1. Etap olarak 307 konut, işyeri ve iki tane camii yapıldığını hatırlatan CHP'li Erim Öztürk, “4 ay önce konutlar teslim edildi iş yerleri ise geçen hafta teslim edilmeye başlandı. İş yerlerinde ise çok büyük problemler var tavanlar ve yerler yapılmamış, kalorifer tesisatı çekilmiş bunun gibi birçok problem var. Asıl problem konutların çevresinde yapılan peyzajlarda.

Konutların etrafına 600 ila bin tane arasında palmiye ağacı dikilmiş. Bizim ilçemiz Akdeniz bölgesinde değil TOKİ yetkilileri herhalde ilçemizdeki Hazar gölünü gördüler burayı Akdeniz bölgesi zannettiler. Diktikleri palmiyeler 15 gün sonra kurudu. İlçemizde kış ayında normal ağaçlar donuyorken palmiye ağaçları nasıl sağlam kalacak bilmiyorum. Bunun haricinde palmiye harici dışındaki ağaçlar bile bakımsızlıktan kurudu.

Evlere taşınan vatandaşlar imkanları doğrultusunda ağaçları sulamaya çalışıyorlar ama oda yeterli olmuyor. Dikilen yüzlerce palmiye ağacının parasını TOKİ ödemiş bunun parasını da sanırsam bizden alacak. İklimin sert olan bir yere palmiye ağaçlarının dikilmesini birilerine para kazandırmak amacıyla yapıldığını düşünüyorum.

Doğu Anadolu bölgesinde nerede palmiye ağacı var bilmiyorum. Antalya, İzmir, Mersin, İskenderun gibi yerlerde olduğunu biliyorum ama Elazığ'da palmiye ağacının dikilmesi tamamıyla absürt bir olay” diye konuştu.

“PEYZAJ İŞİNDEN BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”

‘Diyarbakır'da bile dikilen palmiye ağaçlarının kurumasın diye kışın etrafını sarıyorlar' diyen Öztürk, “Bu peyzaj işinden birilerine peşkeş çekildi. Bu konuyla ilgili yetkililere ‘sorduğumuzda bize teslim edilen bir şey yok sorumlusu TOKİ' diyorlar. Ama TOKİ'ye, ‘burada palmiye ağacı nasıl olacak?' diye sormuyorlar. Deprem sonrasında ilçemizde evler yapıldı ama bakıldığında doğru düzgün bir peyzaj çalışması yok.

Zaten depremden çıkmış bir ilçeyiz dört aydır evler teslim edilmiş dükkânlar daha yeni teslim ediliyor. Esnaf şuan kan ağlıyor çünkü halen konteynerde, çadırda esnaflık yapmaya devam ediyorlar. Dükkânlar teslim edilmeye başlandı ama her dükkânın yaklaşık 30 bin lira masrafı var buda ilçedeki dükkân kiralarına yansımaya başladı.

İlçede en kötü dükkân kirası 2-3 bin lira. Devletin buna bir el atması lazım konutların çevresinde yapılan peyzaj çalışmalarının yeniden gözden geçirilip masrafı vatandaşın sırtına yüklenmeden tekrar yapılıp teslim edilmeli. Biz palmiye ağacını ne yapalım rüyamızda görsek tanımayacağımız bir ağaç ama sağolsunlar tanıttılar” ifadelerini kullandı.

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