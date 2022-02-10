Toplu taşıma esnafı süre verdi: 21 Şubat’ta kontak kapatacağız

Manisa'da halk otobüsçülerinin bağlı olduğu oda ve kooperatif başkanları bir araya gelerek iktidara akaryakıttan ÖTV ve KDV'lerin kaldırılması talebinde bulunurken, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden gerekli destek alamadıkları takdirde 21 Şubat tarihinde kontak kapatacağını açıkladı.

İlker KILIÇASLAN

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Son bir yıl içerisinde benzine yüzde 11, motorine ise yüzde 133 oranında zam gelmesi, benzinin litre fiyatının 15,17 liraya, motorinin ise 15,43 liraya çıkması Türkiye'de lojistik hizmetini dar boğazın içine sokarken, kentlerde toplu taşımacılık hizmeti veren kesiminde isyan etmesine sebep oldu.

Akaryakıt fiyatı artışının yanında girdi maliyetlerini de yüzde 100 oranında arttığını ifade eden Manisa'daki özel halk otobüsçüleri, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden de gereken desteği alamayınca bir araya gelerek seslerini duyurmak için karar aldı.

İYİ PARTİ'NİN ÖNERİSİ MECLİSTE AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Akaryakıt zamları sebebiyle son bir yıldır kazanamadıklarını belirten Manisa'daki halk otobüsü şoförlerine MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından destek sağlanması konusu büyükşehirin 8 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği olağan meclis toplantısında İYİ Partili meclis üyeleri tarafından gündeme getirildi.

İYİ Partili meclis üyeleri tarafından halk otobüs işletmelerine aylık asgari ücret tutarı kadar destek verilmesi önergesi AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin ‘Red' oyu ile gündeme dahi alınmadan kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin öneresinin mecliste kabul edilmemesinin ardından Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Eğitim Salonu'nda Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu, Saruhanlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Arif Bilek, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül, Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Oktay Kırlı, Manisa 155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve kooperatif başkanları bir araya gelerek ortak bir karar aldı.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI” DEDİLER 21 ŞUBAT'I İŞARET ETTİLER

6 oda ve kooperatif başkanlarının katıldığı toplantıda yaşanan sıkıntılar ile ilgili alışverişinde bulunarak, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden halk otobüslerine yönelik beklentilerin karşılanmadığı takdirde 21 Şubat tarihinde kontak kapatacakları yönünde karar alındı.

Sözlerine “Çalışarak zarar ediyoruz” şeklinde başlayan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç yaşanan sıkıntıyı şu cümlelerle dile getirdi: “Covid-19 salgının başladı 2020 Mart ayından beri halk otobüslerimiz zaten büyük sıkıntı yaşıyor. Yolcu sayısının azalmasıyla birlikte kazancımız azaldı.

Bunun üstüne akaryakıta yüzde 100'ün üzerindeki zamlar, girdi maliyetlerinin artışı işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Halk otobüsü şoförlerimiz kontağı çevirdiği an zarar etmeye başlıyor. Otobüsü çalıştırmasa daha iyi. Ama böyle bir imkanı yok. Halkımızın ulaşımı sağlamak zorunda.

Halk otobüsleri 65 yaş üstünü ücretsiz olarak taşıyor. Bir ilde bunun için belediye tarafından araç başına 4 bin 500 lira destek veriliyor. Ama Manisa'da araç başına sadece 1000 lira gibi bir ücret veriliyor. Bu bir günlük girdi maliyetimizi bile karşılamaz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu nedenle acilen Manisa Büyükşehir Belediyemizden destek bekliyoruz. Ayrıca hükümetimizden akaryakıttaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması talep ediyoruz. Eğer büyükşehir belediyemizden destek konusunda bir cevap alamazsak 21 Şubat tarihinde il genelinde halk otobüsleri kontak kapatacak.”

“DAHA FAZLA ÇALIŞAMAYIZ”

Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu ise halk otobüslerinin durma noktasına geldiğini ifade ederek bu ifadelere yer verdi: “Artık bu şartlar altında fazla çalışacak durumda değiliz. Üyelerimizden yetki alarak sorunlarımızın ve taleplerimizin bulunduğu bir dosyayı başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere valiliğimize, kaymakamlıklarımıza sunacağız. Taleplerimize net bir cevap alamazsak 21 Şubat tarihinde il genelinde kontak kapatacağız. Bıçağın kemiğe dayandığı bir dönemde biz sorunlarımıza çözüm arıyoruz. . Sanayiye, herkesin dünya kadar borcu var. Eğer bize sahip çıkılmazsa bir kentte ulaşım büyük sıkıntıya girer.”

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