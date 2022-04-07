Toplumu adaletle doyurmamız lazım

Atatürk'ü gören son kişi olan yazarımız Yekta Güngör Özden, Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin panelinde Atatürk’ün nasıl defnedildiğini anlattı “Bu topraklar ve cumhuriyet kutsal emanetimizdir. Olumsuzlukları el ele düzelteceğiz” dedi...

Yavuz ALATAN

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Anayasa Mahkemesi eski Başkanı ve yazarımız Yekta Güngör Özden, Türkiye Yardım Sevenler Derneğinde düzenlenen panelde konuştu. Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşullara dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti karanlıkta doğan güneştir. El ele vererek güzelliklere yürümeliyiz” dedi. Panelde Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e taşınmasına defin işlemine katılan ve hayatta kalan son kişi olan Özden, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

TOPRAK SERPİLDİ

“Defin işlemine katılan 10 kişiden hayatta kalan tek isim benim. Etnografya'da önce mermer bölüm kesildi. Bir vinç yardımıyla tabut çıkarıldı. Burada çelik tabut kesildi. O sırada Atatürk'ün yüzünü gördüm, hiç bozulmamıştı. Sanki yeni tıraş olmuş gibiydi. Anıtkabir'e getirilince önce mozelenin olduğu bölümden aşağıya indirildi. Burada Ata'nın mezarına Kıbrıs, Selanik ve Karaman'dan getirilen topraklar serpildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, Atatürk'ün kardeşi Makbule Atadan ve ben vardım. Makbule Atadan törende sürekli ağladı. Onu güçlükle teskin ederek Anıtkabirden gönderdik.”

Yekta Güngör Özden, Türkiye'nin özel bir dönemden geçtiğini belirterek, “Türk toprakları kutsal bir emanet. Toprak ve cumhuriyet kutsal emanetimizdir. Bütün olumsuzlukları azaltarak güzelliklere el ele yürümeliyiz. Sabırlı olmalıyız. Bu ülkeyi başkalarına bırakarak değil çalışarak düzelteceğiz. Hukuk dünyası olarak toplumu adalet ile doyurmamız gerekli. Toplumsal yaraları adalet sarar” dedi.

Sözcü'ye iki ödül

Gazetemizin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve yazarımız Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden ödül aldı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından düzenlenen “Cumhuriyet'e Dair” isimli söyleşiye katılan Öztürk ve Özden'e teşekkür plaketi verildi. Saygı Öztürk, Türkiye Yardım Sevenler Derneği'ne verdiği “Gönülden Destek” nedeniyle ödüle layık bulundu. Törende konuşan dernek Başkanı Dilek Bayazıt, yazarlarımıza katkılarından dolayı teşekkür etti.