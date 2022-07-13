Trabzon’a atanan AKP adayı il müdürünün paylaşımlarına tepki geldi

Trabzon Turizm İl Müdürlüğü’ne atanan Tamer Erdoğan’ın, AKP milletvekili aday adayı olduğu süreçte CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında attığı tweetlere tepki geldi.

Elif ÇAVUŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzon'a 2 yılı aşkın bir süre sonra atanan Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan'ın, 2015 genel seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olduğu dönemde CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı tweetler ortaya çıktı.

“CHP zaten rakip değil ama yine de ‘pes' dedirtti. CHP 11 ilde aday adayı bile bulamamış, Türkiye'nin partisi olmak için aday AK Partimiz. Girdim Büyük Millet Meclisine, Baktım, kalmış geride İlla Edep, Edep Yahu Edep Kılıçdaroğlu. Korkun yoksa neden ağlıyorsun Kılıçdaroğlu” şeklinde tweetler atan Erdoğan'a tepki geldi.

“ŞAŞIRMADIK! VALİ DE DÜZCE'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYIYDI”

Bu tweetleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, Trabzon'a çok geç atama yapıldığını ifade ederek “Sürekli gündemde tuttuğumuz ve bu eksikliğin giderilmesi için Trabzon'u tanıyan, sorunlara hakim birinin atanmasını beklerken, 2015 ve 2018 yıllarındaki genel seçimleri için AKP'den milletvekili aday adayı olan bir ismi atadılar. Şaşırmadık! Çünkü yarattıkları sistem içerisinde şaşkınlık veren bir durum değil. Keza şehrimizin valisi de yine aynı dönemde Düzce'den AKP Milletvekili aday adayıydı” dedi.

“HAFIZAMIZDAN SİLİNMEYECEKTİR”

Erdoğan'ın paylaşımlarına tepki gösteren Oyman, “Partilerinin yönetim kadrolarına atama yapar gibi devletin hassas kurumları dahil her kademesinde bu zihniyetteki atamalar, liyakati ortadan kaldırmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan müdür Tamer Erdoğan'ın AKP'den milletvekili adaylığı sürecinde sosyal medya paylaşımlarını göz ardı edemeyiz. Partimize ve Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışıksız ifadeleri işte bu liyakatsizliğin ve ayrımcılığın göstergesi olarak hafızamızdan silinmeyecektir” ifadelerini kullandı.

İLK ZİYARET VALİ VE AKP İL BAŞKANINA

Trabzon'a gelir gelmez ilk ziyaretini İl Valisi İsmail Ustaoğlu ve AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu'ya yapan Erdoğan'a seslenen Oyman, “Partimizi ve diğer siyasi partileri ziyaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak eşit yaklaşımın sağlanması gerekliliğini hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ATAMA TRABZON'DA GÜNDEM OLDU

Trabzon'a 26 ay sonra geçtiğimiz hafta, AKP'den iki dönem milletvekili aday adayı olan Kültür Turizm Bakanlığı Tanıtım ve Etkinlik Destekleme Müdürü Tamer Erdoğan atanmıştı. Şehrin kanaat önderleri, muhalif siyasi partilerin temsilcileri bu atamaya tepki göstermişti.

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Murat Çavga da endişesini şu sözlerle dile getirmişti; “Şehri kucaklaması, gruplaşmaların önüne geçmesi ve turizmi negatif etkileyecek her türlü siyasi talebi makamından uzat tutması en büyük temennilerimizdir”

AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu, yapılan eleştirilere “Sırf siyaset yapmak adına yapılan her şeyi eleştirmek, maalesef muhalefetin kanına işlemiştir. Yapılmayanı “niye yapılmadı?” yapıldığında da “niye öyle değil de böyle yapıldı?” diye sürekli bir bahane arama peşindeler” sözleriyle cevap vermişti.

İlginizi Çekebilir AKP'de yeğen ataması isyanı

İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da tepki çeken atama