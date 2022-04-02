Trabzon’a yeni havalimanı: “Dolgu genişletilecek, ikinci pist yapılacak”

Uzmanların jeolojik olarak çok hareketli bir alan olması ve Karadeniz'in her yıl 3 milimetre yükselmesi nedeniyle riskli gördüğü dolgu alandaki Trabzon Havalimanı'nın genişletileceği ve ikinci pist yapılacağı açıklandı.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Havalimanıyla ilgili yeni pist ve havalimanı çalışmasının bir iki ay içerisinde netleşeceğini açıkladı.

Mevcut tek pistin yeterli olmadığını ve yeni havalimanının bir zaruretten kaynaklandığını ifade eden Cora, mevcut havalimanı kullanımı devam ederken, herhangi bir hava ulaşımında aksamaya neden olmayacak şekilde yeni havalimanının mevcut havalimanının kuzeyine doğru deniz dolgusu şeklinde planlandığını duyurdu.

Cora şöyle devam etti:

MERKEZİ BÜTÇEDEN YAPILIRSA: Eğer mevcut havalimanını deniz dolgusu şeklinde yaptığımızda bunu merkezi bütçeden yapabilirsek mevcut havalimanının bulunduğu yeri de yine lojistik merkez olarak değerlendirme imkanına sahip olacağız. Çünkü mevcut havalimanımız bu ihtiyacı da görebilecek durumdadır.

YAP İŞLET DEVRET OLURSA: İlerleyen aşamada yeni havalimanı bittiğinde mevcut havalimanı da bu amaçla kullanabiliriz. Yapım modeli değiştirilirse merkezi bütçeden değil de eğer yap-işlet-devret gibi bir model olursa bu sefer mevcut havalimanını yap-işlet kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu olabilir.

İKİ AY İÇİNDE NETLEŞECEK: Zannedersem proje bir iki ay içerisinde bu netleşecek ve bununla da ilgili adımlarımızı atmış olacağız.

TRABZONSPOR TESİSLERİ KAMULAŞTIRILACAK: Trabzonspor Tesisleri kamulaştırılacak ve o şekilde bir dolgu ile beraber olacak. Mevcut alan zaten yeterli olmayacak muhtemelen öne doğru bir genişleme olacak ve Trabzonspor Tesisleri de kamulaştırma sahası içerisinde gözüküyor.

BÖLGENİN EN ESKİ HAVALİMANI: Trabzon Havalimanı bölgenin en eski havalimanlarından birisi. Uluslararası havalimanı ve bölgenin ilk havalimanı olma özelliğine sahiptir. Şu anda baktığımız zaman yolcu taşıma kapasitesi maksimum seviyede ve yıllık 3,5 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor.

BÜYÜK UÇAKLAR SORUN YARATIYOR: Büyük uçakların havalimanımızı kullanması halinde problemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Aynı zamanda tek pist yeterli olmamaktadır.

ZARURİ, RANTABL, FİZİBL: Yeni bir havalimanı bir zaruretten kaynaklanmıştır. Yeni bir havalimanı yapılması rantabl ve fizibl bir projedir.

YATIRIM PROGRAMINA GİRDİ: Trabzon'un bölgesine katkı sağlayacak ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir projedir. Bu manada 2022 yılı yatırım programına Trabzon yeni havalimanı olarak girmiştir. Bu manada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyoruz, minnettarız.



KIYI EROZYONU CİDDİ RİSK

Trabzon Havalimanı, yıllardır dolgu zeminden kaynaklanan ciddi sıkıntılar yaşıyor. Önceki yıl çatlaklar nedeniyle kapatılan pist 58 milyarlık gizli ihaleyle onarılmış ancak sorun devam edince geçtiğimiz yıl zaman zaman yine kapatılmak zorunda kalmıştı.

Konuyu yakından takip eden uzmanlar, havalimanını bulunduğu alanın jeolojik olarak çok hareketli olduğunu, Karadeniz’in her yıl 3 milimetre yükseldiğini, belirterek ciddi risk uyarısında bulunuyor. Mevcut dolgunun ve üzerindeki yapıların yapım tekniğiyle ilgili sıkıntılar olduğu da uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

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