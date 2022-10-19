TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. üretim personeli alıyor
Bandırma’da üretime başlayacak olan TRBOR A.Ş.'de işçi statüsünde çalışmak üzere personel alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Personel ilanına başvuracak kişilerde aranan nitelikler:
– Tercihen Endüstri Meslek Lisesi Mezunu (Kimya, Maden, Seramik vb.)
– Tercihen Üretim Firması deneyimli (Kimya, Toz, Kimyasal, Çelik vb.)
– Vardiyalı çalışabilecek
– 35 yaşını aşmamış
– Askerlik hizmetini tamamlamış
– Bandırma’da ikamet eden/edebilecek
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