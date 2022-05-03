TSK teröristlerin en kritik kampı Hiror’u ele geçirdi

Hakkari Çukurca'nın karşısındaki Metina Vadisinde başlatılan Pençe-Kilit harekatında terör örgütü PKK’nın en önemli barınma alanlarından Hiror Kampı TSK kontrolüne geçti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, burada konumlanan Mehmetçiğe teröristler tarafından bomba bağlı maket uçak ve bombalı 2 drone ile saldırı girişimi ise son anda fark edilerek önlendi.

Özgür CEBE

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Hakkari-Şırnak sınır hattındaki Çukurca ilçesinin kuzeybatısındaki Çığlı bölgesinin karşı yakasında yer alan Irak'ın kuzeyindeki Metina Vadisi içindeki Hiror Kampı harekatın 15. gününde TSK kontrolüne geçti. Teröristler sınıra yakın olması nedeniyle sınırdaki askeri hareketliliği takip ederek keşif ve istihbarat toplayıp bahar aylarında hudut karakollarına saldırı düzenleyip sıcak takip olmasın diye geri Irak toprakları içindeki Hiror Kampına gizleniyordu.

Özel birliklerin katılımıyla devam eden operasyonda teröristlerin silah ve mühimmatları da ele geçirildi. Silahlar arasında yeni nesil AT-4 hava savunma füzeleri de bulunuyor.

SEMBOLİK GRUPLARI BU BÖLGEDE TOPLAMIŞLARDI

Terör örgütü 2014 yılında “Silah bırakıp Türkiye sınırları dışına çekiliyoruz” söylemiyle sembolik olarak bazı terörist grupları sınıra yakın olduğu için Hiror Kampında toplamış ardından yerli ve yabancı basın önünde şov yapmıştı.

Teröristler Metina Vadisi içindeki Qumriye ve Xişxaşa bölgesinde de kampetler, yemekhane, yatakhane, televizyon izleme çadırları kurmuş ve terörist elebaşları “Bu kamp artık burada kalıcıdır. Dışarıdan gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız” açıklamasını yapmışlardı. Bu bölgenin 29 Nisan itibariyle tamamen TSK bünyesindeki seçkin bordo bereli komando taburlarının denetimi altında bulunduğu öğrenildi.

HİROR'DA ARTIK MEHMEKÇİK VAR

Teröristlerin mesken tutuğu Hiror Kampında kaçış tünelleri ve silah depoları tespit edilerek lazerle işaretlenip nokta hava harekatıyla imha edildi.

ASELSAN'ın geliştirdiği Lazer işaretleme cihazı Engerek, 7/24 gözetleme yapabilen ASIR, Serçe 3 Drone, Casus Baykuş ve Kedi Gözü adlı gece görüşlü termal cihazlar, ANKA insansız hava aracı, TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracıyla bölge denetim altına alındı. Hiror Kampına açılan tüm patika yol ve güzergahlara geçici kontrol noktaları kuruldu.

Bölgeden kaçan teröristler Hiror'da konumlanan Mehmetçiğe bomba bağladıkları bir maket uçak 2 drone ile havadan saldırı düzenleme girişiminde bulundu. Teröristlerin bu girişimi çevrede keşif, dinleme ve gözetleme uçuşu yapan İHA ve SİHA'lar tarafından fark edilerek havada vuruldu. Boş araziye düşen maket uçak ve drone'lar infilak ederken, Mehmetçik hain bir saldırının eşiğinden döndü.

Geçici üs bölgelerine sızma girişiminde bulunurken öldürülen bazı teröristlerin kafalarına takılı aksiyon kameraları bulunması da dikkat çekti. Teröristlerin bu kameralarla saldırı anını kayıt altına alarak örgüt yayınlarında propaganda amaçlı kullandıkları bildirildi.

67 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

17 Nisan'da başlayan Pençe-Kilit harekatında şu ana kadar 67 terörist etkisiz hale getirilirken, 418 uzaktan kumandalı bomba ve mayın imha edildi. Yeraltına kazılan ve birbiriyle bağlantılı 82 tünel ve sığınak havadan vurularak imha edildi. Harekatın başından bu yana 8 askerimiz de şehit oldu. Duhok'un Amediye ilçesinin Kanimasi kasabasına bağlı Hiror Köyü bölgede yürütülen harekat nedeniyle geçici olarak bölgesel Kürt yönetimi tarafından tahliye edilmişti.

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