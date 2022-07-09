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TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz

Türk Tabipleri Birliği tarafından paylaşılan bayram mesajında "Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

Yayınlanma: 17:18 - 09 Temmuz 2022 Güncellenme:
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TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı paylaştı.

TTB’nin mesajında “Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!” denildi.

BAHÇELİ SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

Bugün, bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli “Bir avuç doktor kılıklı anarşik insanlardan mesleği kurtarmak lazım. Her defasında söylüyorum Tabipler Birliği kapatılmalıdır” demişti.

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