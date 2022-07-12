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Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 19 yaralı

Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsünün Tunceli’de uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:54 - 12 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 19 yaralı

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Malatya’dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda Ağlayan Kayalar mevkiinde uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 19 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA-İHA)

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