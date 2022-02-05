Türk askerinin Aden Körfezi, Arap denizi ve Somali karasuları ve açıklarında görev süresi uzatıldı

Türk askerinin Aden Körfezi, Arap denizi ve Somali karasuları ve açıklarındaki bölgelerde görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’ndan 2 Şubat tarihinde geçmişti. Karar Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi gazetede yayımlanan karar şöyle: “Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi, Denizde Terörizmle Mücadele Harekâtlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Verilen ve Son Olarak 26/1/2021 Tarihli ve 1276 Sayılı Karar ile Bir Yıl Uzatılan İznin Süresinin Anayasanın 92'nci Maddesi Uyarınca 10/2/2022 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar.”