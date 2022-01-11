Türkiye Enes Kara’yı konuşurken dikkat çeken ‘cemaat yurdu’ anketi

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat ve tarikat yurtlarının durumunu yeniden gündeme getirdi. Bu konuda yapılan bir anket dikkat çekti. Seçmenin yüzde 80'inin "Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru bulmuyorum" dediği ankette AKP ve MHP'lilerin de büyük çoğunluğunun cemaat yurtlarına karşı olduğu sonucu ortaya çıktı. 'Çocuğumu cemaat yurduna vermek istemem ama çaresizim' diyen yüzde 7'lik bir kesim olduğu da görüldü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021 araştırmasından seçmenlere cemaat ve öğrenci yurtlarıyla ilgili görüşlerinin sorulduğu anketin sonuçlarını paylaştı.

SEÇMENİN YÜZDE 80'DEN FAZLASI CEMAAT VE TARİKAT YURTLARINA KARŞI

“Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru buluyor musunuz?” sorusunun sorulduğu ankette seçmenin yüzde 80'den fazlası, cemaat ve tarikatların öğrenci yurtlarını işletmelerini doğru bulmadığını söyledi.

AKP VE MHP'LİLER DE DOĞRU BULMUYOR

Ankete katılan AKP seçmeninin sadece yüzde 20,3'ünün “Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru buluyorum” demesi dikkat çekti. AKP'lilerin yüzde 70,7'si “Doğru bulmuyorum” dedi.

MHP'de ise sadece yüzde 5,6'lık kesim “Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru buluyorum” derken yüzde 89,4'lük büyük çoğunluk doğru bulmadığını söyledi.

“VERMEK İSTEMEM AMA ÇARESİZİM”

Seçmenin 82,1'i çocuğunu cemaat veya tarikat öğrenci yurtlarına ‘Asla vermem’ diyorken yüzde 7'si ‘evet vermek isterim’ yanıtını verdi. Fakat ‘Vermek istemem ama çaresizsem veririm' cevabını veren yüzde 7'lik bir kesim bulunduğu görüldü.





İlginizi Çekebilir Aile baskısıyla cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara canına kıydı

İlginizi Çekebilir Türkiye'yi ağlatan Enes, Whatsapp'tan intihar edeceğini paylaşmış