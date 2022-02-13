Türkiye İşçi Partisi’nden Halk Buluşması

Türkiye İşçi Partisi, İstanbul'da geniş katılımlı Halk Buluşması düzenlendi.

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Türkiye İşçi Partisi, Haliç Kongre Merkezi'nde Halk Buluşması düzenlendi. Sunuculuğunu Sevinç Erbulak ve Alican Yücesoy'un yaptığı etkinlikte Moğollar şarkılarıyla sahne aldı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Barış Ataş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de etkinliğe katılım sağladı.

“YENİ AKP’LER KURULAN BU DÜZENDEN KURTULMAK İSTİYORUZ”

TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil yaptığı konuşmada, “Türkiye İşçi Partisi’nin patronlara meydan okumasının 61.yılı kutlu olsun. Vazgeçmemizi, pes etmemizi çok istiyorlar çünkü birlikte hareket edersek üç günde bu leş düzeni başlarına yıkacağımızı biliyorlar. Bu yüzden korkuyorlar. Bu halka ettikleri ihanetleri sorumlularından tek tek soracağız ama yetmez. Biz yeni AKP’ler kurulan bu berbat düzenin kendisinden kurtulmak istiyoruz!” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU SOLDA”

Etkinlikte konuşma yapan Erkan Baş'ın sözlerinden ise öne çıkanlar şöyle;

*Bu ülkede ‘halk sola oy vermez’ dediler. Bugün Türkiye’de kurtuluşun solda olduğunu gören milyonlarca insanla beraberiz! ‘Geçmişte yaşıyorsunuz’ diyenler baksın, Türkiye’nin en genç partisiyiz!

*Komünistler görüşlerini gizlemeye tenezzül etmez. Tek cümle: Tahammülümüz kalmadı. Bu sömürü düzenini yıkmak için buradayız! Amacımızı gizlemiyoruz.

*Doğup büyüdüğümüz bu topraklara, bizi besleyen doğasına, bu mavi gezegene borcumuz var. Biz yıllardır direnmemize rağmen ‘Bu daha başlangıç’ demeyi Gezi’den öğrendik!

“HESAPLAŞACAĞIZ”

*Ey Sarayında oturup bu ülkeyi açlığa mahkum eden Tayyip Erdoğan! Ey bu Saray rejiminden beslenen patronlar, tarikatçılar, işbirlikçiler, mafya bozuntuları. And olsun ki hesaplaşacağız! Bu bir kurtuluş hareketidir. Kurtuluş için hesaplaşacağız!

*Bize diyorlar ki ‘Siz zenginliğe düşmansınız.’ Hayır, biz yoksulluğa düşmanız! Eğitim, sağlık, tüm temel insan hakları tüm halka ücretsiz olacak!

*Bu ülkeden kurtulmak değil, bu ülkeyi sömürücülerden kurtarmak istiyoruz! İnsanın insanı sömürmediği bir dünyayı, sosyalizmi kuralım istiyoruz!

“TÜRKİYE DÜN AKŞAM YAYIMLANAN O FOTOĞRAFA SIĞMAZ”

*Yoksulluğa isyan eden her yurttaşımızın yanında mutlaka Türkiye İşçi Partisi olacak. Bizden çaldıklarınızı geri almaya geliyoruz! Biz üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız, buradayız!

*O, saraya muhalif olduğunu iddia eden tüm partilerin yöneticilerine sesleniyorum. Millet İttifakını uyarmayı borç biliyorum. Türkiye dün akşam yayımlanan o fotoğrafa sığmaz! Kendi çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koyanı herkes affetse biz affetmeyiz!

*Bu yürüyüş Türkiye İşçi Partisi ile sınırlı değildir. TİP’in kendisine ilişkin hiçbir pazarlığı, talebi yoktur. Siyaset, halkın seçmen değil yurttaş olduğu bilinciyle yeniden şekillendirilmelidir. O da Ankara’ya sığmaz!

*Biz solculara solculuk yapmayacağız. Derdimizi halka anlatacak, halkın derdini dinleyeceğiz. İnsanlık okyanusları aşma iradesi gösterdikçe büyümüştür. Biz içine yalnız kendimizin gireceği bir sandal istemedik, okyanusları aşacak bir gemi yaptık.

*Saray soytarıları, size sesleniyoruz: Saray rejimi yıkılacak, sülale devri bitecek! Emekçilerin yürüyüşü başlıyor!