Türkiye’nin yüzde 18’i İstanbul’da yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi olarak yenilendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentte artan nüfusa dikkat çekerek şu istatistiği paylaştı;

“Kıymetli İstanbullular, Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Ülkemiz nüfusunun % 18.71'i ilimizde ikâmet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3 bin 49”

İlginizi Çekebilir TÜİK, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı