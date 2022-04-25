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Türkiye’ye kaç Ukraynalı sığınmacı geldi? Erdoğan açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına değindi. İstanbul görüşmelerinden umutlu olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısını da açıkladı.

Yayınlanma: 19:33 - 25 Nisan 2022 Güncellenme:
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Türkiye’ye kaç Ukraynalı sığınmacı geldi? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısını açıklayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*İstanbul'da yapılan görüşmeler Ukrayna-Rusya krizinin çözümündeki en önemli zemin olmaya devam ediyor.

*Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşı bitirecek nihai anlaşmayı imzalamalarıdır.

*Bugüne kadar Ukrayna'dan 17 bin vatandaşımızın ve bizden yardım isteyen dost ülkelerin vatandaşlarının tahliyelerini gerçekleştirdik. Ülkemize gelen Ukraynalıların 85 bini geçti.

*Sayın Zeleneskiy ile geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Yarın da sayın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz.

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