Türkiye’ye kaç Ukraynalı sığınmacı geldi? Erdoğan açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına değindi. İstanbul görüşmelerinden umutlu olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısını da açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısını açıklayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*İstanbul'da yapılan görüşmeler Ukrayna-Rusya krizinin çözümündeki en önemli zemin olmaya devam ediyor.

*Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşı bitirecek nihai anlaşmayı imzalamalarıdır.

*Bugüne kadar Ukrayna'dan 17 bin vatandaşımızın ve bizden yardım isteyen dost ülkelerin vatandaşlarının tahliyelerini gerçekleştirdik. Ülkemize gelen Ukraynalıların 85 bini geçti.

*Sayın Zeleneskiy ile geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Yarın da sayın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan Biden'a '1915' tepkisi

İlginizi Çekebilir Rusya'dan ABD'ye uyarı: Ukrayna'ya silah göndermeyin