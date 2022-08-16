Türkiye’ye sızan teröristleri kırsala sevk eden PKK’lı öldürüldü

Siirt-Bitlis arasında kalan dağlık bölgede öldürülen PKK'lının Sason bölge sorumlusu Vedat Aydın olduğu ortaya çıktı. 'Serhildan Garzan' kod adını kullanan teröristin; Irak’tan Türkiye’ye sızan PKK'lıları Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır kırsalına sevk ettiği öğrenildi.

Özgür CEBE

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Siirt'in Şirvan ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasındaki dağlık bölgede dört kişilik bir grup teröristin Irak'ın kuzeyine geçiş yapacağı bilgisi üzerine bölgede sinyal takibi yapıldı.

25 GÜN SÜREN TAKİP

İHA ve SİHA’lar kullanılarak süren 25 günlük takip sonrası grubun Gömük bölgesinden hareket ettiği tespit edildi. 3 Temmuz günü teröristler ormanlık alanda yemek molası verdikleri anda hava harekâtı gerçekleştirildi.

Operasyonda biri kadın iki terörist silah ve mühimmatlarıyla ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerden Sason bölge sorumlusu Vedat Aydın olduğu ortaya çıktı. ‘Serhildan Garzan’ kod adını kullanan teröristin; Irak'tan Türkiye'ye sızan PKK’lıları Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır kırsalına sevk ettiği öğrenildi.

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