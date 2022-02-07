Tutuklanan Sedef Kabaş’tan ‘IŞİD’ mesajı

‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "IŞİD üyesi olmak mı, atasözü kullanmak mı suç?" paylaşımı yapıldı.

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Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 22 Ocak'ta, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sedef Kabaş’ın Twitter hesabından “IŞİD üyesi olmak mı, atasözü kullanmak mı suç?” paylaşımı yapıldı. Paylaşımın devamında şu mesajlara yer verildi:

* Terör örgütü IŞİD’in ‘Türkiye Emiri’ İlhami Balı ve Ankara Gar katliamı firari sanığı Ahmet Güneş’in eşleri dahil 6 kadın; IŞİD üyesi oldukları, Suriye’de örgütsel eğitim aldıkları, emniyetin ‘canlı bomba’ listesinde bulundukları halde 1 ay 20 gün süren yargılama sonucu ceza almadan tahliye edilmişler!

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