Tuzla Belediye Başkanlığı arsa satış ihalesi düzenleyecek
Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından Aydınlı Mahallesinde bulunan, akaryakıt alanı ve konut imarlı arsalar satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediye Encümen Salonunda 17 Mayıs 2022 tarihinde saat:14:00’te yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00 Türk Lirası karşılığında almaları gerekmektedir.
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