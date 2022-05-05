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Tuzla Belediye Başkanlığı arsa satış ihalesi düzenleyecek

Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından Aydınlı Mahallesinde bulunan, akaryakıt alanı ve konut imarlı arsalar satışa çıkarıldı.

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Tuzla Belediye Başkanlığı arsa satış ihalesi düzenleyecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediye Encümen Salonunda 17 Mayıs 2022 tarihinde saat:14:00’te yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00 Türk Lirası karşılığında almaları gerekmektedir.

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