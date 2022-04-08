Tuzla’da askeri alan içinde patlama

Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41’inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Saat 02.00 sıralarında Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü’nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.



İtfaiye ekiplerinin bilgisine göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin uzun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor. (İHA)

