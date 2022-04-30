Tuzla’daki patlamayla ilgili 2 tutuklama

İstanbul Tuzla’daki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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İstanbul Tuzla’da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulunmuştu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona ermişti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

İş yeri sahibi M.U.B.'nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenilmişti.

Ancak yapılan araştırmada iş yeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edilmişti.

Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıkmıştı. DHA

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