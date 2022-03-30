‘Uçak seferleri azaldı, 3 ilde mağduriyet yaşanıyor’

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak Ankara-Adana hava yolu uçuşlarının azaltılmasıyla 3 ilde mağduriyet yaşandığını belirtti. Çulhaoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına seferlerin artırılması çağrısında bulundu.

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Çulhaoğlu yaptığı konuşmada, “İktidar geniş yolcu kapasitesine sahip Ankara-Adana hava yolu uçuşlarını pandemi koşullarının göz önünde bulundurulduğunu söyleyerek Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet’in bu hattaki tarifeli uçuş sayılarını azaltmıştır. Ülkemiz normalleşmeye geçmiş olmasına rağmen Ankara-Adana arası direkt uçak sefer sayıları hâlen artırılmamıştır. Bundan dolayı Adana, Mersin ve Osmaniyeli vatandaşlarımız seyahatlerde ya aktarmalı uçuşları ya da kara yolunu tercih etmekte ve mağdur olmaktadır” bilgisini paylaştı.

İktidara çağrıda bulunan Çulhaoğlu, “Ankara-Adana, Adana-Ankara direkt uçuş sayılarının tekrar artırılması sadece Adanalı hemşerilerimize değil, Mersin ve Osmaniye gibi çevre illerimizde yaşayan vatandaşlarımız, iş insanlarımız ve bürokratlarımızın konaklama yapmadan ve zaman kaybetmeden tekrar geri dönmelerine de imkân sağlayacaktır. Konunun önemine binaen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ivedilikle konuyu ele almasını hemşerilerim adına talep ediyorum” dedi.