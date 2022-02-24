Ukrayna uçuşları iptal edildi
Türk Hava Yolları, bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna hava sahasının kapanması nedeniyle bugünkü tüm Ukrayna seferlerini iptal etti.
Açıklamayı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter’dan yaptı. Ekşi’nin mesajı şöyle:
“Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir.”
THY: YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIR
Türk Hava Yolları’nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek “Değerli yolcularımız, Ukrayna’da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır” ifadeleri kaydedildi.