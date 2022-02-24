Ukrayna uçuşları iptal edildi

Türk Hava Yolları, bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna hava sahasının kapanması nedeniyle bugünkü tüm Ukrayna seferlerini iptal etti.

Açıklamayı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter’dan yaptı. Ekşi’nin mesajı şöyle:

“Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir.”

THY: YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIR

Türk Hava Yolları’nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek “Değerli yolcularımız, Ukrayna’da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır” ifadeleri kaydedildi.

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