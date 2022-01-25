Uluslararası Final Üniversitesi akademik personel alacak

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) akademik personel alım ilanı yayınladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; KKTC'nin Girne ilçesinde bulunan Üniversite, Mühendislik, Hukuk, Eczacılık, Eğitim, Diş Hekimliği, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Yabancı Diller, Turizm ve Mutfak Sanatları ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına 53 akademik personel alımı yapacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…