Ümit Özdağ: Şam hükümetiyle görüşmelerimizi başlatıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacı sorunu için partisinin Şam hükümetiyle görüşeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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2002 yılında, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi’ne katıldı. Katılım ve rozet takma sonrası konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacı sorunu için partisinin Şam hükümetiyle görüşeceğini açıkladı.

“Zafer Partisi olarak Şam hükümeti ile sığınmacı ve kaçakçıların geri dönüşü için görüşmelerimizi başlatıyoruz” diyen Özdağ, şunları söyledi:

– Türk halkı mültecileri gönderecek tek partinin Zafer Partisi olacağını biliyor. Zafer Partisi Türkiye'de yaşayan ve sayıları 8 milyonu aşan sığınmacı ve kaçağı bir sene içerisinde vatandaşlarına geri gönderecek. Biz hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Zafer Partisi olarak Şam hükümeti ile sığınmacı ve kaçakçıların geri dönüşü için görüşmelerimizi başlatıyoruz. Adana mutabakatını imzalayan hükümetin devlet ve dışişleri bakanı olan Sayın Şükrü Sina Güler Zafer Partisi'ne katılmıştır.

İLK GÖRÜŞME YARIN

– Yarın Dışişleri Bakanlığı ve Suriye İşleri Genel Müdürlüğü ile partimizin yetkilileri bilgi vermek için ilk görüşmeyi yapacaklardır. Bunu takip eden süreçte, sayın bakanımızın başkanlığında bir heyet Şam'da ilgililerle görüşmek üzere diplomatik temas sürecini başlatacaktır.

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