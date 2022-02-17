Ümit Özdağ’dan Erdoğan’a ‘aynı gemideyiz’ yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Hepimiz aynı gemideyiz" sözlerine yanıt veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Şimdi mi aklınıza geldi milli görev? Milli görev, zararı, zorlukları paylaşmak değildir sadece. Milli görev, refahı, adaleti ve zenginliği de paylaşmaktır" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Devletin yaptığı ve üstlendiği görevi paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar ortak zararımızdır” sözlerini değerlendirdi.

“Çok doğru. Kendisine katılıyorum. Böyle bir yükü paylaşmak milli görevdir” diyen Özdağ, “Ancak Sayın Erdoğan'a hatırlatmak isterim. Refahı ve adaleti paylaşmak da milli bir görevdir. Zenginliği de paylaşmak milli bir görevdir” ifadelerini kullandı.

“20 SENEDİR SADECE YAKIN ÇEVRENİZLE PAYLAŞIYORSUNUZ”

İktidara, “Siz 20 senedir refahı, adaleti, işi, ihaleleri sadece yakın çevrenizle paylaşıyorsunuz” diye seslenen Özdağ, şöyle devam etti;

* Sizden görmediklerinizi ise işsizliği, adaletsizliği, baskıyı ve hakareti paylaşıyorsunuz. Şimdi mi aklınıza geldi bu milli görev? Doğrusu Türk halkı ayrıştırılmayı, düşmanlaştırılmayı hak etmiyor.

* Türk halkı barış içinde, refah içerisinde bir gelecek umut etmek istiyor. Ama siz Türk halkının önemli bir bölümlerinden gelecekle ilgili heyecan ve umutlarını öyle çaldınız ki, gençlerimizin çok büyük bir bölümü ülkeleriyle ilgili gelecek heyecanlarını yitirdikleri için Türkiye'den göç ediyorlar.

* Şimdi mi aklınıza geldi milli görev? Milli görev, zararı, zorlukları paylaşmak değildir sadece. Milli görev, refahı, adaleti ve zenginliği de paylaşmaktır.

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