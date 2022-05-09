Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu’ya sert sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışma sürüyor. Özdağ, "Ben bu ülke için resmi olarak çalışırken, Soylu, DYP ilçe başkanı olarak Tansu Çiller'in etrafında 'anneciğim' diye dolaşıyordu" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Özdağ, kendisine “Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu:

– Soylu benim için “operasyon çocuğu” demiş. Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değişik kurumları için, yurt içinde ve yurt dışında, ülkenin milli güvenliği konusunda yazılı görevlendirmeyle bazı operasyonları yaptığım doğrudur.

– Ben bu ülke için resmi olarak çalışırken, Soylu, DYP ilçe başkanı olarak Tansu Çiller’in etrafında “anneciğim” diye dolaşıyordu.

– 15 Temmuz’un nedeni Soylu gibi FETÖ’yle iç içe geçmiş siyasetçilerdir. Soylu’yu AK Parti’ye getiren FETÖ’dür!

– Bir grup devlet görevlisi hapiste bir mahkumu ziyaret ederek “Özdağ aleyhinde konuş, karşılığında sana yardımcı olalım” demişler. Bu, rezalet olmanın ötesinde bir durum. Erdoğan’ın böyle bir pazarlığa razı olmadığını düşünmek istiyorum.

– O devlet görevlilerine sesleniyorum; devletimiz benim dedem ve babamdan itibaren tüm yaşantımı en ufak noktasını bilir. Arzu ederseniz hangi meslek büyüklerinizin benimle ilgili bilgi vereceğini kamuoyu önünde açıklayabilirim ama mahcup olursunuz.

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